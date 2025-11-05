Santiago Acasiete y Christian Tizón tomaron contundente decisión tras fuerte pelea en Juan Pablo II

Santiago Acasiete y Christian Tizón hicieron noticia en los últimas días al verse envueltos en una polémica pelea durante el partido que afrontaron Juan Pablo II vs Cienciano por el Torneo Clausura 2025. Bajo ese escenario, el reconocido técnico nacional fue uno de los primeros en pronunciarse y dar su descargo sobre lo sucedido.

Santiago Acasiete y Christian Tizón tomaron tajante decisión tras fuerte pelea

Inmediatamente, el volante uruguayo del elenco de Chongoyape expresó su postura y dejó en claro que fue un hecho totalmente fuera de sentido, a lo que no dudó en pedir las disculpas del caso a todos los hinchas.

Sin embargo, todo no quedó ahí ya que, mediante un video que compartió Juan Pablo II se pudo apreciar como el futbolista charrúa y el estratega nacional decidieron hacer las paces en el entrenamiento y demostrar que lo acontecido es parte del pasado.

(Video: Juan Pablo II)

Christian Tizón habló por primera ves tras altercado con Santiago Acasiete

Al respecto, Christian Tizón aclaró que ya superó este incidente con su actual DT y ahora ambos se encuentran enfocados en terminar de la mejor manera la temporada con Juan Pablo II.

"El incidente con el profesor 'Santi' la verdad que es una pena. Quiero pedir disculpas públicamente a toda la afición del fútbol, a la hinchada de Juan Pablo II, a mis compañeros y principalmente al profe. Ya hablé personalmente, pedir disculpas por lo que pasó, queda dentro de la cancha. Hoy ya estamos entrenando y dimos vuelta a la página", sostuvo Tizón.

Aún así, precisó que nunca existió agresión, sino más bien un intercambio de palabras. "Son calenturas, momentos que tuve con Cristhian Tizón. Él se incomodó por la salida, he pasado por ese momento, donde nadie quiere salir del campo en un momento tan caliente. Hice el cambio por un tema táctico. Pido disculpas a la afición, no fue como se comenta una agresión, fueron solo palabras, una calentura del momento", sentenció el volante ofensivo.