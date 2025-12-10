- Hoy:
Arquero de Cusco FC y su rotundo calificativo a Cristal tras partido con Alianza: "Un rival..."
Cusco FC se mide ante Sporting Cristal buscando el cupo de Perú 2 y el arquero Pedro Díaz sorprendió con firme mensaje sobre los celestes.
Sporting Cristal y Cusco FC luchan por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa, generando la expectativa de los hinchas de ambos equipos. En la previa del primer encuentro entre ambos, el guardameta de los ‘Guerreros dorados’, Pedro Díaz, se pronunció.
El arquero conversó con los medios de comunicación sobre el choque contra los dirigidos por Paulo Autuori a disputarse en el Estadio Nacional de Lima, además de cómo afrontar este choque luego de ver el desempeño del conjunto del Rímac frente a Alianza Lima en Matute.
Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, se pronunció sobre Sporting Cristal
“Nos importaba, la verdad, lo necesario nada más como para saber el rival que nos iba a tocar. Tocó Cristal, la verdad, un rival muy complicado, sobre todo porque corren todo el partido, entonces va a ser un juego muy intenso y tenemos que ser muy inteligentes”, dijo.
(Video: Entre Bolas)
En esa línea, Pedro Díaz se refirió a la ventaja que pueden tener para este choque, pues el conjunto celeste llega con una seguidilla de partidos en los últimos días, mientras el cuadro cusqueño estuvo esperando al ganador de la llave con los blanquiazules.
“Creo que tenemos ventaja por haber descansado y sobre todo por el partido que se hicieron. Fue un partido muy intenso contra Alianza, los que fueron con Cristal, sobre todo al haber perdido el 3-1 y haberlo empatado, eso dicen muchos de ellos, y bueno, esperemos que el plan de juego que tengamos se dé el día de mañana y poder llegar a un resultado positivo a Cusco”, añadió.
