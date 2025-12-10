Carlos Bustos, ex DT de Alianza Lima, sorprende al ser anunciado con campeón peruano: "Bienvenido"

Carlos Bustos es uno de los técnicos más reconocidos en el fútbol peruano y especialmente recordado por su paso en Alianza Lima, donde se consagró como campeón de la Liga 1. Bajo esa premisa, ahora el técnico argentino acaba de ser anunciado por todo el 2026 en un club campeón nacional.

Carlos Bustos, ex DT de Alianza Lima, fue anunciado con campeón peruano

Resulta que, en medio del mercado de fichajes, UTC de Cajamarca acaba de dar un verdadero golpe en la mesa y ha hecho oficial la llegada de Carlos Bustos como su nuevo entrenador para el 2026. El elenco cajamarquino busca mejor el papel realizado esta temporada, donde estuvo peleando hasta la última fecha el descenso.

El anuncio fue difundido por los medios oficiales del club desatando la euforia de los hinchas, que se ilusionan con poder disputar puestos de torneo internacional en la siguiente temporada de la Liga 1.

Carlos Bustos es el nuevo DT de UTC de Cajamarca para el 2026.

"Carlos Bustos asume el mando del Gavilán, listo para escribir un nuevo capítulo lleno de esfuerzo y grandeza. ¡Bienvenido, profe! ¡Vamos con todo!", fue el mensaje de bienvenida que publicó el club en sus redes sociales.

Carlos Bustos y su paso por clubes de la Liga 1

Bustos dirigió en las filas de Deportivo Garcilaso en la temporada pasada, donde tras su llegada a mitad de temporada, logró levantar el nivel del equipo y terminó consiguiendo cupo de Copa Sudamericana. Sin embargo, sorpresivamente no continuó en el equipo,

Carlos Bustos es recordado principalmente por su fructífero paso por Alianza Lima, club con el que logró alzarse con el título nacional en la temporada 2021 y sentó las bases para el campeonato del 2022.

UTC es campeón del fútbol peruano

UTC de Cajamarca es uno de los clubes más históricos del balompié nacional, además de ser de los que han conseguido títulos. En su palmarés ostentan los trofeos de la Copa Perú de 1981 y 2012.