0
EN VIVO
Cruz Azul vs Flamengo por Copa Intercontinental
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Zhetysu por el Mundial de Vóley 2025

Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora sorprende al ser anunciado con Sport Huancayo

Este habilidoso extremo no logró consolidarse en Universitario y ahora sorprendió a más de uno al estampar su rúbrica con Sport Huancayo por todo el 2026. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora fue anunciado con Sport Huancayo
Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora fue anunciado con Sport Huancayo | Composición: Líbero
COMPARTIR

El mercado de fichajes de la Liga 1 viene dejando sorprendente movimientos, donde varios equipos buscan reforzarse de la mejor manera para destacar en la siguiente temporada. En ese panorama, Sport Huancayo acaba de sorprender a los hinchas anunciando la firma de un atacante que tuvo un discreto paso por Universitario de Deportes.

Cusco FC sacude el mercado firmando a jugador tricampeón con Universitario

PUEDES VER: Cusco FC sacude el mercado y busca la firma de jugador tricampeón con Universitario

Jugador que no destacó en Universitario fue anunciado con Sport Huancayo

Conscientes de la necesidad de volver a sacar su mejor rendimiento en la siguiente temporada, Sport Huancayo sabe que debe armar un plantel de primer nivel para volver a un torneo internacional. En esa línea, acaban de anunciar la renovación del extremo Piero Magallanes, canterano de Universitario.

Mediante sus redes sociales, el 'Rojo Matador' anunció que han extendido el vínculo del atacante de 24 años por una temporada. De esta forma, permanecerá con el cuadro huancaíno por todo el 2026, en busca de volver a disputar una copa internacional.

Piero Magallanes

Piero Magallanes, ex Universitario, renovó su vínculo con Sport Huancayo.

"Renovado. Piero Magallanes seguirá defendiendo nuestros colores este 2026, reafirmando su compromiso con el Rojo Matador. ¡A seguir construyendo juntos!", fue el mensaje del club anunciando la renovación del jugador acompañado de una gráfica.

Piero Magallanes no destacó en Universitario

Piero Magallanes inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Universitario de Deportes; no obstante, nunca llegó a consolidarse en el equipo, saliendo cedido hacia Deportivo Coopsol, donde tampoco logró demostrar todo su potencial.

En ese sentido, ante la falta de oportunidades en la temporada 2022 dejó definitivamente a la escuadra merengue y firmó por Unión Huaral, poniendo fin a su etapa como jugador crema, sin poder hacer su debut como profesional.

Trayectoria de Piero Magallanes

  • Universitario de Deportes
  • Deportivo Coopsol
  • Unión Huaral
  • Comerciantes Unidos
  • Sport Huancayo

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Universitario presentó oficialmente su camiseta 2026 en busca del tetracampeonato: "Único grande"

  2. Solano quedó rendido y elogió a futbolista que firmó por Sporting Cristal: "Lo hemos deseado"

  3. Alianza Lima cerca de firmar contrato con volante de casi medio millón de dólares: "Un año"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano