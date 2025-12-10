Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora sorprende al ser anunciado con Sport Huancayo

El mercado de fichajes de la Liga 1 viene dejando sorprendente movimientos, donde varios equipos buscan reforzarse de la mejor manera para destacar en la siguiente temporada. En ese panorama, Sport Huancayo acaba de sorprender a los hinchas anunciando la firma de un atacante que tuvo un discreto paso por Universitario de Deportes.

Jugador que no destacó en Universitario fue anunciado con Sport Huancayo

Conscientes de la necesidad de volver a sacar su mejor rendimiento en la siguiente temporada, Sport Huancayo sabe que debe armar un plantel de primer nivel para volver a un torneo internacional. En esa línea, acaban de anunciar la renovación del extremo Piero Magallanes, canterano de Universitario.

Mediante sus redes sociales, el 'Rojo Matador' anunció que han extendido el vínculo del atacante de 24 años por una temporada. De esta forma, permanecerá con el cuadro huancaíno por todo el 2026, en busca de volver a disputar una copa internacional.

Piero Magallanes, ex Universitario, renovó su vínculo con Sport Huancayo.

"Renovado. Piero Magallanes seguirá defendiendo nuestros colores este 2026, reafirmando su compromiso con el Rojo Matador. ¡A seguir construyendo juntos!", fue el mensaje del club anunciando la renovación del jugador acompañado de una gráfica.

Piero Magallanes no destacó en Universitario

Piero Magallanes inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Universitario de Deportes; no obstante, nunca llegó a consolidarse en el equipo, saliendo cedido hacia Deportivo Coopsol, donde tampoco logró demostrar todo su potencial.

En ese sentido, ante la falta de oportunidades en la temporada 2022 dejó definitivamente a la escuadra merengue y firmó por Unión Huaral, poniendo fin a su etapa como jugador crema, sin poder hacer su debut como profesional.

Trayectoria de Piero Magallanes