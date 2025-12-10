Miguel Rondelli, DT de Cusco FC, explotó tras llegar a Lima y enfrentar a Cristal: "Ahora están todos"

En horas de la noche del pasado 9 de diciembre, la delegación de Cusco FC arribó a Lima para la ida de los Playoffs ante Sporting Cristal. En medio de su llegada a la capital, sorprendió la reacción del director técnico Miguel Rondelli al ver a la prensa presente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿Qué ocurrió?

Una vez que ingresaron a la zona de acceso público, el estratega argentino no toleró al ver a los periodistas a la espera de una declaraciones, por lo que les recriminó por no estar en anteriores compromisos de la Liga 1 2025. Luego de explotar con frases al aire, el DT se dio un tiempo de atender a la prensa y recalcó su fastidio ante la mirada de los comunicadores.

"¡No había nadie, ahora están todos! Nosotros viajamos si no me equivoco 17 viajes en el año y nunca había nadie. Y ahora está todo el mundo. Hay que venir antes", expresó el DT de Cusco FC, Miguel Rondelli.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Miguel Rondelli habló del Sporting Cristal vs Cusco FC

Fuera de ello, el estratega dio unas últimas palabras con relación a su molestia, pero luego analizó lo que será el partido ante Sporting Cristal. Sabe que no será un rival duro de roer, por lo que espera cumplir lo trabajado para complicar a los celestes en estos primeros 90 minutos de la llave.

"Nosotros generamos expectativa todo el año. Yo entiendo que los que más venden son Alianza, Cristal, la 'U'… por eso me extraña verlos acá. Sobre el partido, a diferencia de los otros partidos este es de 180 minutos. Somos dos equipos que intentamos jugar bien al fútbol. Ojalá las canchas esté en condiciones. No debemos perder la pelota y tratar de forzar el error", indicó.