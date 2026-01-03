0

Campeón con Universitario dio la sorpresa al firmar con Atlético Grau por todo el 2026

Atlético Grau acaba de anunciar la firma de futbolista que supo ser campeón con Universitario. El 'Patriomonio de Piura' piensa en granda para la Liga 1 2026.

.

Wilfredo Inostroza
Jugador que fue campeón con Universitario, firmó por Atlético Grau
Jugador que fue campeón con Universitario, firmó por Atlético Grau | Foto: Prensa Universitario
COMPARTIR

Los 18 participantes de la Liga 1 vienen armando competitivos planteles para afrontar la temporada 2026. Es el caso de Atlético Grau, que además de fichajes, también se preocupa en renovar a las piezas claves en el esquema de Ángel Comizzo, quien seguirá un año más al frente de los 'Albos'.

César Inga tiene contrato vigente con Universitario.

PUEDES VER: Universitario toma firme decisión sobre futuro de César Inga tras oferta formal de Kansas City

El 'Patrimonio de Piura' acaba de anunciar la ampliciación de contrato de Rafael Guarderas, quien cumplirá su tercera temporada en el conjunto norteño. El volante ha sido titular indiscutible para el 'Indio'.

"¡Rafa se queda en casa! Este 2026, nuestro jugador albo Rafael Guarderas, seguirá vistiendo los colores del Patrimonio de Piura. ¡Vamos Grau!", escribió el club piurano a través de sus redes sociales.

Rafael Guarderas renovó con Atlético Grau.

Rafael Guarderas renovó con Atlético Grau.

Recordemos que el mediocampista fue surigido en Universitario y además de Grau, también defendió las divisas de UTC, Alianza Atlético y Academia Cantolao.

Rafael Guarderas fue campeón con Universitario

En la temporada 2013, Rafael Guarderas fue campeón con Universitario de Deportes, justamente cuando el entrenador de la 'U' era Ángel Comizzo. Esa misma temporada fue la de su debut profesional.

Números de Rafael Guarderas en 2025

'Rafa' Guarderas sumó 38 partidos con Atlético Grau y anotó un gol, además de acumular dos asistencias. Recordemos que en la última temporada, el 'Patrimonio de Piura' jugó Liga 1 y Copa Sudamericana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Lucas Colitto, figura de Cusco FC, remece el mercado y firma por equipazo de Liga 1: "Dos años"

  2. Universitario toma firme decisión sobre futuro de César Inga tras oferta formal de Kansas City

  3. Sporting Cristal vs Cruzeiro por la Vitoria Cup: fecha y día confirmado para partido en Brasil

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano