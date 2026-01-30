Campeón peruano inscribirá a su figura como extranjero para la Liga 1: "No quiso esperar"

Si bien la Liga 1 comienza este viernes, algunos equipos han preferido esperar para la inscripción de algunos extranjeros, que están culminando su trámite de nacionalización. Sin embargo, no es el caso de este club monarca del balompié peruano, que quiere contar con toda su artillería para el inicio del campeonato.

Nos referimos a Sport Boys, que estaba a la espera que se concrete el proceso de Carlos López para obtener la nacionalidad peruana; sin embargo, el mismo demorará más de la cuenta y han preferido inscribirlo para el certamen, por lo que ocupará plaza de extranjero durante toda la temporada.

Asimismo, sin contar al colombiano, al elenco porteño todavía le quedará un cupo disponible para la llegada de un refuerzo internacional y es muy probable que el mismo sea usado en este primer semestre.

Carlos López

"Carlos López será inscrito como extranjero. Esto se debe a que sus papeles saldrían en aproximadamente dos meses y el club no quiso esperar ese tiempo. Por otro lado, todavía es posible que el club agote todos los cupos de extranjeros en el Apertura", reveló el periodista Carlos Hernández, a través de su cuenta de X.

El 'cafetero' cumplirá su segundo año en la 'Misilera' y recordemos que durante la campaña 2024 estuvo en Las Chankas, donde sus buenas actuaciones le valieron incluso ser considerado como opción para reforzar a Alianza Lima, que estuvo muy cerca de incorporarlo.

Números de Carlos López en el Sport Boys

Carlos López, que juega como extremo derecho, disputó 32 partidos con Sport Boys durante el 2025 y sumó cuatro goles, además registró seis asistencias.

Títulos nacionales de Sport Boys

En sus casi 99 años de historia, Sport Boys ha obtenido seis títulos nacionales: 1935, 1937, 1942, 1951, 1958 y 1984; además es considerado el 'Primer campeón de la Era Profesional' del fútbol peruano.