Reimond Manco arremete contra Hernán Barcos tras su doble rol en FC Cajamarca: "No puedes ser..."

Uno de las declaraciones que generó polémica en los aficionados fue la revelación de que Hernán Barcos fue parte de la selección de jugadores para fortalecer el primer equipo de FC Cajamarca. No solo su experiencia la aportará en el campo, sino como un rol de director deportivo en el nuevo inquilino de la Liga 1. Este hecho generó una reacción de Reimond Manco, quien no calló durante programa en vivo.

Reimond Manco se dirige a Hernán Barcos

Durante el programa "Juego Cruzado", se comenzó a dar comentarios de lo que es el trabajo de Hernán Barcos con FC Cajamarca. Ante ello, Reimond Manco indicó que no puede tener ese doble rol en una institución profesional, ya que puede generar una mala recepción de los jugadores.

Para el popular 'Rei', uno de los jugadores que puede verse afectado ante este hecho es el delantero suplente, ya que al saber que Hernán Barcos toma decisiones, puede que siempre se ponga por delante que los demás. Por si fuera poco, para el ex Jotita esto puede generar cierta presión en el técnico Silvestri, ya que debe entender que siempre debe jugar.

"Fueron apuntados a dedo. No puedes ser juez y parte. ¿Qué dirá el '9' que viene a hacerle competencia?, seguramente estará buscando equipo. Silvestri si no lo pone, lo saca", manifestó Reimond Manco en el programa "Juego Cruzado".

(VIDEO: Juego Cruzado)

Hernán Barcos debuta con FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Hoy, sábado 31 de enero, Hernán Barcos tiene su debut con FC Cajamarca ante Juan Pablo II en Chongoyape por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso inicia a las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT) vía L1 MAX.