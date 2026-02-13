Hohberg, figura de Cienciano, dejó firme mensaje al referirse sobre el Monumental: "Su localía..."

Universitario de Deportes se alista para plantarle cara HOY por la fecha 3 ante Cienciano con la mente puesta en dejar un gran rendimiento y seguir destacando en la Liga 1 2026. Sin embargo, en frente tendrán a rival motivado y que buscará dar el golpe en condición de visita. Previo a este enfrentamiento, Alejandro Hohberg opinó sobre enfrentar a los cremas y opinó sobre el Monumental.

Alejandro Hohberg dejó firme mensaje al referirse sobre el Monumental

Uno de los jugadores que apunta a dar de que hablar en este compromiso es Alejandro Hohberg, quien ahora defiende las filas de Cienciano y, durante una entrevista para el área de prensa de la escuadra cusqueña, declaró sobre lo que será enfrentar a Universitario, su exequipo.

El volante nacional señaló que sus compañeros deberán salir a la cancha con el objetivo bien claro de sacar un buen rendimiento y posteriormente obtener el resultado. Asimismo, destacó que deberán manejar correctamente la presión que ejerce el Estadio Monumental, ya que la 'U' buscará sacar provecho de ello.

"Sabemos que para ir a buscar y sacar lo que queremos, vamos a tener que hacer un buen partido, ser inteligentes, manejar los momentos en los que ellos quieran hacer sentir su localía. Así que estamos preparándonos para eso", expresó el talentoso jugador.

Del mismo modo, Alejandro Hohberg desveló como fue la preparación que ha tenido el cuadro imperial para el duelo ante los cremas e indicó que saldrán a la cancha con la intención de robar puntos.

"Los primeros días recuperándonos en lo que fue el partido con Juan Pablo, ahora afinando lo que va a ser el partido que tenemos el día viernes (Ante Universitario) e ir con confianza, buenos ánimos y con muchas intenciones de poder hacer un gran partido", aseveró.

¿Cómo llega Cienciano al partido ante Universitario?

El 'Papá' ha tenido un rendimiento irregular en este inicio de la temporada, pues en la primera jornada cayó por 2-0 ante Melgar en el 'Clásico del Sur', donde dejó un pobre rendimiento. Sin embargo, en la última fecha sorprendió al propinarle una contundente goleada por 6-1 a Juan Pablo II.