Hernán Barcos responde a denuncia sobre deuda con jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente..."

En las últimas horas surgió la información que Nilson Loyola y Enmanuel Páucar acusaron a los directivos de FC Cajamarca por no pagarles y no inscribir sus contratos en la FPF. Esta situación también involucra a Herrnán Barcos, quien se había comunicado con los jugadores para llevarlos al equipo.

El 'Pirata' asegura que si bien hizo gestiones como directivo, esto solo fue durante la conformación del plantel y ahora está 100% avocado a su labor como futbolista.

Video: Jax Latin Media.

"Todos los jugadores llegaron en enero, nadie ha estado en diciembre. Era algo del club y no sé cómo está realmente la situación, porque yo hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato. Después, me dedico a jugar al fútbol y el presidente está a cargo de todo eso", dijo el argentino para Jax Latin Media.

Asimismo, Barcos descartó que haya conflicto de intereses desempeñándose como gerente deportivo y futbolista, asegurando que la mayoría de la responsabilidad sobre la conformación es responsabilidad del director técnico.

"¿En qué momento va a haber conflicto? ¿Sabes cuál es el funcionamiento de un gerente y un entrenador? El gerente contrata a los jugadores junto al entrenador, pero el que arma el equipo es el entrenador. Para los que no saben, que aprendan", agregó.

Hernán Barcos habló sobre presente Alianza Lima

Hernán Barcos también se animó a hablar sobre el presente de Alianza Lima, que recientemente quedó fuera de la Copa Libertadores y no perdió la punta del Apertura tras igualar 0-0 ante Alianza Atlético.

"Incomoda, como a todo hincha que le molesta la situación, pero también van tres partidos y recién comienza el año. Hay que tener un poco de paciencia", dijo el artillero de 41 años.