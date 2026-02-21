Futbolista demandó a club campeón de la Liga 1 ante la FIFA: "Favorable"

El fútbol peruano ha tenido diversos campeones de la primera división; asimismo, se han presentado casos en los que la FIFA ha intervenido para resolver problemas en clubes importantes. Actualmente, este es el caso de Juan Aurich, campeón de la Liga 1 en 2011, quienes fueron denunciados por el futbolista paraguayo Nicolás Chávez ante el ente mundial por incumplimiento de contrato.

Futbolista paraguayo demandó a club campeón de la Liga 1 ante la FIFA

Según informó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares, el actual volante del Deportivo Moquegua, Chávez, denunció ante la FIFA a Juan Aurich de Chiclayo por no cumplir con los pagos correspondientes, así como con el contrato.

El Tribunal de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), encargado de revisar estos casos, decidió aceptar parcialmente la demanda presentada por el futbolista Derlis Nicolás Chávez Lezcano.

Nicolás Chávez demandó a Juan Aurich, campeón de la Liga 1, ante la FIFA por incumplimiento de pagos.

A su vez, dio una lista de cómo, cuánto y en qué fecha deberá cumplir el Aurich con el jugador paraguayo, con el fin de pagarle 10,578.05 dólares y resolver el asunto.

5% anual sobre USD 1,700 desde el 1 de abril de 2024 hasta el pago efectivo.

5% anual sobre USD 3,100 desde el 1 de mayo de 2024 hasta el pago efectivo.

5% anual sobre USD 3,100 desde el 1 de junio de 2024 hasta el pago efectivo.

5% anual sobre USD 2,678.05 desde el 17 de junio de 2024 hasta el pago efectivo.

La resolución de la FIFA a la demanda de Nicolás Chávez a Juan Aurich por incumplimiento de contrato.

De esta forma, si Juan Aurich de Chiclayo no cumple con pagar al futbolista paraguayo Nicolás Chávez en un plazo de 45 días, será prohibido de inscribir nuevos jugadores, a nivel nacional e internacional. Asimismo, si la deuda continúa, el caso será remitido a la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Juan Aurich fue campeón de la Liga 1

Juan Aurich, que actualmente disputará la Liga 3 en la temporada 2026, se coronó campeón del fútbol peruano tras vencer a Alianza Lima en la final del 2011.