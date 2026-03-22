Barcos sorprende al explicar por qué no le gustaba que le digan ‘Pirata’: “En Argentina es…”

Hernán Barcos fue entrevistado en un reciente episodio de ‘Enfocados’, donde Jefferson Farfán y Roberto Guizasola le preguntaron sobre diversos temas relacionados con el fútbol. En este contexto, una de las preguntas fue sobre el origen de su apodo, el ‘Pirata’, nombre que lo ha acompañado gran parte de su carrera.

El delantero reveló que este apelativo nació en Ecuador, aunque reconoció que al principio no le gustaba, ya que en Argentina se utiliza para referirse a alguien que disfruta de las salidas nocturnas. Sin embargo, con el paso del tiempo lo fue aceptando.

Celebración de Hernán Barcos. Foto: Instagram

Barcos sorprende al explicar por qué no le gustaba que le digan ‘Pirata’

Tras la pregunta hecha por Guizasola, Barcos explicó el origen de su apodo. “¿De dónde nace el apodo del Pirata? El Pirata, en Ecuador. Me decían pirata porque zarpó un barco pirata en Ecuador, y obviamente no me gustaba”, empezó diciendo el delantero de FC Cajamarca.

“Pirata en Argentina es un tipo de sale noche, de fiesta, jod*. Entonces, no me gustaba para nada. Me decían pirata y yo no”, complementó el jugador de 41 años, que explicó lo que significa esta palabra en Argentina.

No obstante, señaló que cuando estuvo en Brasil, fue a un programa donde le dijeron que celebrara como pirata, y fue allí donde se quedó con este apodo. “Cuando llegué a Brasil, fui a un programa de televisión y me hicieron hacer el gesto. Me dicen: "Si el domingo haces un gol, hacé el gesto del pirata." Y el domingo hice un gol, hice el gesto del pirata y se viralizó, y chao. Ahí quedó El Pirata”, sentenció.

Datos de Hernán Barcos en FC Cajamarca

El ‘Pirata’ Barcos en lo que va de la temporada del Torneo Apertura de la Liga 1, ha disputado ocho partidos con FC Cajamarca, donde ha podido marcar siete goles y apoyar con una asistencia.

