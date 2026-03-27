Club peruano dio el golpe y anunció dos fichajes extranjeros para disputar torneo Conmebol

Cinco equipos peruanos disputarán la fase de grupos tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. Si bien la mayoría de estos cuadros están conformes con sus planteles, uno de ellos ha decidido sumar dos refuerzos para competir en el certamen internacional. ¿Será Sporting Cristal?

Nos referimos a Alianza Atlético, que participará de la Copa Sudamericana 2026 y espera dar la hora en estos seis partidos que tendrá. Recordemos que sus rivales serán Tigre (Argentina), América de Cali (Colombia) y Macará (Ecuador).

En este contexto, el ‘Vendaval del Chira’ anunció recientemente las incorporaciones de los argentinos Alejo Antilef y Sergio Quiroga, ambos mediocampistas, aunque este último puede jugar también como atacante.

Cabe señalar que estos dos elementos no podrán participar en la Liga 1, al menos hasta que culmine el Apertura, porque el libro de pases ya se cerró y solo disputarán la Sudamericana con la camiseta ‘churre’.

Alianza Atlético anunció dos refuerzos para la Copa Sudamericana

Alianza Atlético, dirigido por Federico Urciuoli, también se alista para su próximo encuentro, que será ante Atlético Grau, este viernes 3 de abril, por la fecha 9 del Torneo Apertura.

¿Cuándo debuta Alianza Atlético en la Copa Sudamericana?

Alianza Atlético jugará este martes 7 de abril (21.00 horas) frente a Tigre de Argentina, en el estadio Mansiche de Trujillo, por el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026.