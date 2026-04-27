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¡Celebra Alianza! Golazos de Víctor Cedrón y Bauman para el 2-0 de ADT a Chankas en Tarma - VIDEO
El ex Alianza Lima, Víctor Cedrón, hizo vibrar a todo Tarma y el pueblo blanquiazul al anotar el 1-0 de ADT ante Chankas. Bauman amplió la ventaja a 2-0.
Por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, ADT saca ventaja sobre el líder, Chankas, y vence 2-0 al cuadro de Andahuaylas para que todo el pueblo tarmeño festeje a viva voz. Asimismo, Alianza Lima está pendiente de este choque y no ve con malos ojos el tropiezo de los guerreros a estas alturas del campeonato.
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Gol de Víctor Cedrón en ADT vs Chankas
Sobre los 55 minutos, Víctor Cedrón recibió un balón desde fuera del área y con un potente remate abrió el marcador para que toda la hinchada celeste de Tarma festeje el 1-0 parcial. Un golpe duro para los de Andahuaylas que tenían la firme ilusión de sostener su invicto y seguir batallando por el Torneo Apertura 2026.
Gol de Jonatan Bauman para el 2-0 de ADT vs Chankas
No pasó mucho para que ADT amplíe el marcador en los pies de Jonatan Bauman, quien al quedar mano a mano ante los defensas hizo un enganche para dejar en el suelo a los rivales. Con todo el espacio libre, remató a portería para asegurar el triunfo en casa ante el único equipo que se mantenía invicto en la presente temporada 2026.
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