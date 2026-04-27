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¡Celebra Alianza! Golazos de Víctor Cedrón y Bauman para el 2-0 de ADT a Chankas en Tarma - VIDEO

El ex Alianza Lima, Víctor Cedrón, hizo vibrar a todo Tarma y el pueblo blanquiazul al anotar el 1-0 de ADT ante Chankas. Bauman amplió la ventaja a 2-0.

Diego Medina
ADT saca ventaja sobre Chankas en partido del Torneo Apertura 2026.
ADT saca ventaja sobre Chankas en partido del Torneo Apertura 2026. | Foto: L1 MAX
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Por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, ADT saca ventaja sobre el líder, Chankas, y vence 2-0 al cuadro de Andahuaylas para que todo el pueblo tarmeño festeje a viva voz. Asimismo, Alianza Lima está pendiente de este choque y no ve con malos ojos el tropiezo de los guerreros a estas alturas del campeonato.

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Gol de Víctor Cedrón en ADT vs Chankas

Sobre los 55 minutos, Víctor Cedrón recibió un balón desde fuera del área y con un potente remate abrió el marcador para que toda la hinchada celeste de Tarma festeje el 1-0 parcial. Un golpe duro para los de Andahuaylas que tenían la firme ilusión de sostener su invicto y seguir batallando por el Torneo Apertura 2026.

Gol de Jonatan Bauman para el 2-0 de ADT vs Chankas

No pasó mucho para que ADT amplíe el marcador en los pies de Jonatan Bauman, quien al quedar mano a mano ante los defensas hizo un enganche para dejar en el suelo a los rivales. Con todo el espacio libre, remató a portería para asegurar el triunfo en casa ante el único equipo que se mantenía invicto en la presente temporada 2026.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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