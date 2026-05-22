Héctor Cúper prepara una "poderosa" estrategia para logar su primer triunfo
Héctor Cúper moverá su equipo ante C. D. Moquegua, pensando netamente en el partido ante Tolima por la Copa Libertadores.
A pesar de que, tras el partido ante Nacional en Uruguay, aclaró que no festeja empates, terminó conforme con el funcionamiento. Sin embargo, ahora necesita con urgencia sumar su primer triunfo para fortalecer la parte anímica de sus dirigidos. Héctor Cúper meterá mano en su once para no descuidar el premio mayor: meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores.
“No voy a celebrar un empate, pero se vio algo importante, un cambio que se vio dentro del partido y que siempre ayuda. Eso va a servir. Me hubiese gustado ganar, de todas maneras, me voy conforme con todas las cosas que se hicieron y he pedido”, señaló.
El DT argentino espera que las variantes que realizará ante C. D. Moquegua no cambien el buen juego que mostró en su arranque y le permitan lograr un triunfo que sirva de aliciente para lo que se le avecina a Universitario en la Copa Libertadores ante Tolima.
Cabe señalar que Universitario hará algunos cambios en su once habitual para evitar un desgaste en sus jugadores, pensando netamente en la Copa Libertadores. Sekou Gassama seguirá gozando de minutos. Hugo Ancajima, César Inga y Edison Flores son opciones para aparecer en el once inicial ante C. D. Moquegua.
¿Sekou Gassama seguirá en Universitario?
Ante Nacional, Héctor Cúper le dio minutos a Sekou Gassama. El delantero senegalés tuvo una jugada que pudo influir en el resultado. Controló de gran manera el balón con el pecho y dio una asistencia de gol a Pérez Guedes, quien erró en la definición.
En su llegada a suelo peruano, los medios le preguntaron al administrador de Universitario, Franco Velazco, sobre el futuro de Gassama. El directivo evitó entrar en detalles y explicó que todos están en evaluación y que Cúper será el encargado de tomar una decisión.
'Ya todo depende del profesor, la evaluación es completa del profesor. En esta situación en particular, nosotros ya como directiva no nos corresponde, digamos, emitir mayor análisis que el que el profesor va a realizar en estas fechas', expresó Franco Velazco.
