Diego Penny reveló que recibió carta notarial de club de Liga 1: "Hacerse cargo de sus palabras"

Diego Penny sorprendió al revelar que recibió una carta notarial enviada por Lander Alemán, presidente de Alianza Atlético de Sullana. El exarquero de la Selección Peruana explicó que el documento llegó luego de unas declaraciones que realizó sobre las condiciones del Estadio Campeones del 36 y la postura que, según señaló, habría tenido el directivo respecto al recinto.

Diego Penny confesó que recibió carta notarial de club de Liga 1

Penny reconoció que debe asumir la responsabilidad por sus declaraciones y contó cómo tomó conocimiento de la medida asumiada por Alianza Atlético. “Una de las cosas que he aprendido es que uno debe hacerse cargo de sus palabras. Me ha llegado una carta notarial de Alianza Atlético de Sullana, del señor Lander Alemán, para que me rectifique de algunas declaraciones que dije”, empezó diciendo.

El ahora comentarista deportivo decidió mostrar nuevamente el video en el que realizó los comentarios que generaron la reacción del presidente de Alianza Atlético. En aquella intervención, el exguardameta cuestionó el estado del campo de juego y explicó que, durante su etapa en Sporting Cristal, había escuchado que las condiciones del escenario podían convertirse en una dificultad para los equipos visitantes.

“Hay algo más importante que es la cancha de Sullana. Tiene 32 máximo hasta 38 grados en verano. La cancha es mala desde el año 1935, ¿osea me vas a decir que dirás de excusa la cancha? Todos sabemos que Lander Alemán nunca va a arreglar esa cancha, porque esa es su fortaleza. Ellos saben. Yo he jugado el 2022 ahí y decían que si queremos hablar de esa cancha, no se va a arreglar, que solo se echan dos gotas de agua porque saben que al equipo rival le incomoda”, fue lo que se le escuchó decir en ese momento.

Diego Penny pidió disculpas a Alianza Atlético tras carta notarial

Posteriormente, Penny aclaró que sus declaraciones estaban relacionadas principalmente con la incomodidad que podía generar el escenario para Sporting Cristal y aseguró que nunca buscó realizar un ataque personal contra Alemán ni contra Alianza Atlético. Además, cuestionó que algunos medios hayan difundido versiones que, según él, no correspondían con lo expresado en el video.

“Claramente ahí estaba hablando de la incomodidad de Sporting Cristal, pero después salieron algunos portales de internet dónde me estaba citando supuestamente pero que dijeron cosas que en el video no dije. Lo que yo hablé en el video le afectó a la gente de Sullana y Lander, les pido disculpas. Yo me estaba centrando en Cristal, no era nada personal contra nadie, pero lo segundo si me parece delicado porque no lo dije”, explicó.