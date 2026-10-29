Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, rotundo tras triunfo ante Los Chankas: "Queremos otra vez Libertadores"

Cusco FC venció por 1-0 a su similar de Los Chankas por la fecha 14 del Torneo Clausura. Con un gol agónico de Iván Colman por la vía de penal, los Guerreros Dorados sacaron tres puntos valiosos en su visita al conjunto andahuaylino. Tras el final del compromiso, Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, se refirió al buen momento que atraviesa su equipo y fue rotundo en señalar los objetivos que esperan concretar en la temporada.

Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, rotundo tras triunfo ante Los Chankas

En declaraciones para L1 MAX, el guardameta cusqueño fue enfático en precisar que la prioridad del club dirigido por Javier Rabanal es meterse a puestos de clasificación a torneos internacionales, especialmente, a zona de Copa Libertadores, con el fin de mejorar su experiencia con respecto a la última vez que participaron del certamen continental.

"Sí, queremos repetir el plato, a eso me refería, quedar lo más alto posible en un torneo internacional, queremos entrar otra vez a la Libertadores, nos quedamos con esa espina clavada que no pudimos sumar puntos por más que jugamos bien, entonces creo que este año vamos por la revancha", manifestó Díaz.

Cusco FC venció a Los Chankas con gol de Iván Colman

Asimismo, Díaz destacó el gol de su compañero Iván Colman en la última jugada del partido: "Le pedí a Dios que Iván haga el gol, sabemos la calidad que tiene, lo convirtió y eso es lo importante, somos un equipo. Yo creo que ellos también están felices por la actuación que tuve hoy y, bueno, yo estoy feliz por ellos, sobre todo también por Iván que hizo el gol".

¿Cómo va Cusco FC en la Liga 1 2026?

Vale resaltar que tras derrotar a Los Chankas, Cusco FC sumó 24 puntos y se ubica en la novena posición del Torneo Clausura. Respecto a la tabla acumulada, los cusqueños suman 52 unidades y se ubican en el cuarto puesto.