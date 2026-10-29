Melgar remeció el mercado y aseguró a dos futbolistas para el 2027: "Contrato"

Melgar se encuentra enfocado en ganar el Torneo Clausura para asegurar su lucha por el título nacional de la Liga 1 2026. A falta de cuatro fechas para culminar el segundo certamen de la temporada, los rojinegros saben que ya no hay margen de error y buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles. No obstante, en paralelo, la directiva arequipeña ya planifica la conformación del plantel para el próximo año y en las últimas horas se conoció que el club ya aseguró a dos destacados jugadores.

Melgar remeció el mercado y aseguró a dos jugadores para el 2027

De acuerdo con la información del periodista Carlos Alpaca Zúñiga, la directiva aseguró la continuidad de Juan Escobar y Horacio Orzán para la próxima temporada. Tanto el defensa paraguayo como el volante argentino tienen contrato con el 'Dominó' por todo el 2027, con lo cual ambos seguirán defendiendo sus colores por un año más. Descartando así cualquier posible salida.

“Juan Escobar y Horario Orzán tienen contrato con FBC Melgar por todo el 2027. Ambos seguirán vistiendo la Rojinegra la siguiente temporada, confirmado por la directiva en conferencia.”, publicó el hombre de prensa en su cuenta de X.

Juan Escobar y Horacio Orzán seguirán en Melgar para la temporada 2027

Con estas renovaciones, Melgar comienza a definir las bases de su plantel para la temporada 2027, mientras mantiene el foco en la recta final del Torneo Clausura. Los rojinegros buscarán cerrar el año de la mejor manera y seguir en carrera por el título nacional.

Melgar presenta nuevo director deportivo

De igual forma, Melgar presentó en conferencia de prensa a Matías Sarue como nuevo director deportivo, quien tendrá la gran responsabilidad de conformar el equipo para el 2027, además de fortalecer la estructura institucional del club. Sarue fue anunciado entre bombos y platillos junto a Nicolás Zuberman, que se suma como scout del club.