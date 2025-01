"Me he potenciado": Renzo Garcés agradeció a Gareca por llevarlo a la Copa América

“Estoy muy feliz, agradecido con Dios por este momento que me ha permitido vivir, disfrutar cada entrenamiento. A pesar de que no pude debutar me he potenciado al poder entrenar con jugadores de muy alto nivel, eso es importante, y mi madurez también como jugador y persona, vengo con muchas ganas de hacer las cosas bien en mi club y poder aportar“, expresó el zaguero a GOLPERÚ.