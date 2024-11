Chorri Palacios: "Agustín Lozano está haciendo buena gestión en la FPF"

Roberto Palacios es voz autorizada para hablar del fútbol peruano. En su época de futbolista fue referente de la selección y paseó su talento por México, Brasil, Colombia y Arabia, países donde dejó huella. Hoy, a sus 48 años, juega un partido aparte en otras canchas y, desde su puesto de embajador de la FPF, transmite su experiencia a las nuevas generaciones.

El "Chorrillano" es un tipo que dice lo que piensa, va al frente sin miedo como cuando dribleaba a sus rivales en Eliminatorias, su sinceridad es valorada por algunos y cuestionada por otros. En una nota con LÍBERO, Palacios habló de la gestión de Agustín Lozano en la FPF, la final de la Liga 1 que perdió su amado Sporting Cristal y las chances de Perú para clasificar al Mundial Qatar 2022.

"Lozano está haciendo buena gestión"

"Todo es crítica y no ven el lado bueno. Yo pediría a la prensa, antes de informar o comentar algo, investigar los proyectos y las obras que ha realizado la Federación y comparar con los expresidentes que han estado. Agustín (Lozano) ha hecho muchas cosas importantes por el fútbol peruano y eso hay que rescatarlo. El presidente no es una persona que anda pregonado lo que va haciendo, yo he ido a inaugurar varias obras de infraestructura al interior del país. Hace poco estuve en la inauguración de la nueva Videna en Chiclayo, sé que ya se está trabajando en Tumbes, Tacna y varias provincias y pronto habrá un nuevo complejo en Lima. La Federación está haciendo una buena gestión".

"Basta de amistades y tarjetazos"

"Yo estoy muy contento y agradecido con el presidente y la directiva porque nos están dando la posibilidad de trabajar para mejorar el fútbol peruano desde las bases con los menores que necesitan la guía y motivación de los exfutbolistas de la selección. Los chicos saben que para llegar tienen que trabajar fuerte y ser disciplinados. La Federación quiere tener buen material humano para el futuro y en esa labor estamos, para que todo vaya por un camino correcto, basta de amistades y tarjetazos, lo que queremos es buscar talentos y guiarlos para que Perú tenga jugadores para los procesos que vienen".

"La selección tiene el respaldo de la FPF"

"La selección tiene todo el respaldo de la Federación. Ya lo dijo el 'profe' Gareca, en los momentos más jodidos siempre apoyaron su trabajo y le brindan las facilidades. El presidente está con el equipo y los jugadores lo sienten así porque cuando lo ven se acercan y lo abrazan, eso dice mucho de la relación entre la directiva y el plantel. Han entendido que, para ganar, hay que trabajar en conjunto".

"Volverán los campeonatos de menores"

"La competencia de todas las categorías tiene que reactivarse y en eso está trabajando Ernesto Arakaki. Muchos chicos se han perdido en estos dos años de pandemia, tengo entendido que el próximo año volverán los campeonatos sub 13, sub 15, sub 17 y reservas".

"La final estaba para cualquiera"

"Felicito a Alianza Lima por el título obtenido, a pesar que su juego no les haya gustado a muchos porque siempre se han caracterizado por la picardía y el buen toque y no lo viene haciendo desde hace varios años. Sin embargo, hay que reconocer el mérito del equipo por el esfuerzo que han hecho. La final estaba para cualquiera, pero me deja muy triste el arbitraje porque no estuvieron a la altura y perjudicaron el trabajo de todo un año. Si hay que cuestionar algo a Cristal, puedo decir que teniendo el balón no se gana, el profesor Mosquera tiene que trabajar la definición y sumar refuerzos para la Copa Libertadores".

"Barcos contagia a los demás"

"Siempre es importante tener referentes. Por ejemplo, Alianza Lima, al no tener la pelota, se dedicó a defender y hasta Barcos hizo funciones de lateral recuperando balones y eso contagió a los demás. Si no se puede jugar, entonces defendemos como tiene que ser y eso los llevó a ser campeones".

"Un punto en Barranquilla no sería malo"

"Jugamos ante rivales directos y dependemos de nosotros mismos. Me encanta el momento porque los jugadores van a poder demostrar la capacidad que tienen en partidos fuertes que se tienen que ganar, son difíciles, exigentes, pero no imposibles de ganar. Perú tiene que sacar un buen resultado en Barranquilla, un punto no sería malo porque luego jugamos en casa ante Ecuador".