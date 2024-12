DT de Araujo en Países Bajos no lo quiere ante Colombia: "En secreto espero se lesione"

Poco a poco, Miguel Araujo se ha convertido en un jugador clave para FC Emmen en este camino hacia el ascenso en la Eredivisie. Es por ello, que su DT Dick Lukkien lo quiere tener sí o sí durante la fecha FIFA de fin de mes. Es de claro conocimiento el "problema" que generaría el defensa tras dejar su club para el reinicio de las Eliminatorias , lo cual es algo que no gusta para el estratega.

En esa línea, en una reciente entrevista el DT reveló que espera se lesione para que no juegue por la Selección Peruana. "Creo que voy a ponerle una cadena pesada. No es broma, no estoy haciendo eso. Sé lo honorable que cree es representar a Perú", sostuvo Lukkien.