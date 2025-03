Renzo Garcés contó sorpresiva conversación con Carlos Zambrano sobre Perú: "Me dijo que..."

La selección peruana sigue soñando con clasificar al Mundial, aunque no depende de si misma, dieron el primer paso para acercarse al puesto de repechaje cuando vencieron a Bolivia por 3-1 en el Estadio Nacional de Lima por las Eliminatorias Sudamericanas .

La 'Bicolor' llegaba al partido ante los 'Altiplánicos' con dos bajas sensibles, pues sus dos centrales titulares no pudieron jugar por sanción , no obstante, jugaron su mejor partido en lo que va de la Eliminatoria, y aunque hubo momentos de mal fútbol, le bastó para poder quedarse con los tres puntos.

"El Kaiser me dijo que su camiseta era media pesada, pero gracias a Dios me capacitó para poder afrontar este partido y me sentí bastante bien. Además, la confianza que te dan los compañeros, el jugar con esta clase de jugadores siempre es importante", declaró.