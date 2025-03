André Carrillo impacta a hinchas al viajar junto a titular de Venezuela que derrotó a Perú

André Carrillo y José Andrés Martínez juegan juntos en Corinthians.

"No voy a buscar excusas. Vamos a tratar de mejorar en lo que fallamos. Ofensivamente, tenemos que hacer más. Siento que hicimos un buen partido. No hay nada que hacer. Cambio muchísimo el Perú de antes con el de ahora. Siento que hicimos un buen partido, por momento lo controlamos. Ahora intentamos jugar, esa es nuestra esencia: jugar con la pelota en los pies. No solo jugar al pelotazo. Solo felicitar a Venezuela y su gente por el bonito ambiente", expresó André Carrillo al término del partido ante la 'Vinotinto'.