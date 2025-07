Diego Penny reveló que Jean Ferrari sería clave para el regreso de Gareca: "Si le asegura..."

El exfutbolista Diego Penny generó mucha sorpresa entre todos los hinchas al revelar que Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, podría ser una pieza indispensable en caso la FPF busca el retorno de Ricardo Gareca como director técnico de la selección peruana de cara al próximo proceso clasificatorio a la Copa del Mundo FIFA. ¿Por qué?

Hace poco el 'Tigre' brindó una entrevista para el programa Doble Punta en YouTube y confesó que no descarta volver a convertirse en el entrenador de la Bicolor, sobre todo porque siempre estará ligado al Perú e incluso viene cada cierto tiempo a Lima. Ante tal información, DENGANCHE especularon sobre cómo se podría dar ese posible retorno por parte del argentino.

"Si, por ejemplo, Jean Ferrari se convierte en el nuevo director deportivo y le asegura a Ricardo Gareca que va a ser su chaleco y no va a tener contacto con Agustín Lozano, puede que haya una posibilidad, pero con Agustín Lozano en el medio es muy complicado", indicó Diego Penny, generando todo tipo de comentarios por parte de la hinchada.

Como muchos recuerdan, cuando Ricardo Gareca dejó la selección peruana en el 2022 soltó una serie de comentarios que dieron a entender una mala relación con el presidente de la FPF, sobre todo porque no le gustó como se dieron las negociaciones para su truncada renovación. Por ello, el exfutbolista de Sporting Cristal cree que Jean Ferrari debe ser el mediador para que pueda darse su retorno al banquillo nacional.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre volver a la selección peruana?

El popular 'Tigre' indicó lo siguiente sobre un posible regreso a la Bicolor: "No (le he cerrado las puertas), porque es un país que yo siempre, por ahí ustedes no se enteran, pero que cada tanto, voy a Lima por cuestiones personales. Es algo que no va a dejar de suceder nunca, porque al haber estado tantos años, haber tenido tanto aprecio, tanto cariño, no solamente por personas, amigos, sino también por cómo me han tratado, siempre tengo motivos para ir".