¡Sorpresivo! Selección peruana anuncia desconvocatoria de dos futbolistas de Alianza Lima
La Selección Peruana anunció que dos figuras de Alianza Lima han sufrido desconvocatoria debido a lesiones. Además, informaron que dos futbolistas ocuparán el lugar que quedó vacante.
La Selección Peruana Femenina anunció a través de sus redes sociales que dos futbolistas de Alianza Lima han sido desconvocadas del plantel de la Bicolor para la doble fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Estamos hablando de las jugadoras Maryory Sánchez y Allison Azabache.
Dos futbolistas de Alianza Lima fueron desconvocadas de la selección peruana
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó a la opinión pública que, tras recibir los exámenes médicos realizados a Sánchez y Azabache de Alianza Lima, han tenido que tomar una decisión drástica.
La Federación Peruana de Fútbol anunció la desconvocatoria de dos jugadoras de Alianza Lima. Foto: FPF
Las jugadoras mencionadas ya no formarán parte de la delegación que competirá en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2027 debido a duras lesiones.
Maryory Sánchez y Allison Azabache fueron desconvocadas de la selección peruana femenina por lesiones y no jugarán la Liga de Naciones Femenina.
Asimismo, la FPF anunció la convocatoria de la segunda arquera de Alianza Lima, Jenyfer Loli, y de la centrocampista de Sporting Cristal, Rubí Acosta.
La Selección Peruana Femenina en las Eliminatorias Sudamericanas
Cabe mencionar que Perú tiene dos encuentros definidos contra Chile y Venezuela en las jornadas 3 y 4 de la Liga de Naciones Femenina. El equipo buscará su primera victoria para asegurar un cupo en la cita mundialista.
En la fecha anterior, la selección dirigida por Antonio Spinelli no pudo lograr vencer a Colombia y cayó derrotada 4-1 en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín) por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas.
Antes de disputar esta doble fecha, la Bicolor se encuentra ubicada en el puesto 9 con 0 puntos y solo 1 duelo jugado, por lo que buscará alcanzar los primeros puestos para seguir soñando con el Mundial Brasil 2027.
