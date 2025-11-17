0
EN VIVO
Emelec vs Liga de Quito por las semifinales de Copa Ecuador

¡Sorpresivo! Selección peruana anuncia desconvocatoria de dos futbolistas de Alianza Lima

La Selección Peruana anunció que dos figuras de Alianza Lima han sufrido desconvocatoria debido a lesiones. Además, informaron que dos futbolistas ocuparán el lugar que quedó vacante.

Luis Blancas
Dos figuras de Alianza Lima se pierden el próximo partido de la selección peruana
Dos figuras de Alianza Lima se pierden el próximo partido de la selección peruana | Composición: Líbero
COMPARTIR

La Selección Peruana Femenina anunció a través de sus redes sociales que dos futbolistas de Alianza Lima han sido desconvocadas del plantel de la Bicolor para la doble fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Estamos hablando de las jugadoras Maryory Sánchez y Allison Azabache.

Figura goleadora que brilla en Bulgaria recibió convocatoria de Perú para el próximo duelo

PUEDES VER: Figura que la rompe en la Liga de Hungría es la gran novedad en la convocatoria de Perú

Dos futbolistas de Alianza Lima fueron desconvocadas de la selección peruana

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó a la opinión pública que, tras recibir los exámenes médicos realizados a Sánchez y Azabache de Alianza Lima, han tenido que tomar una decisión drástica.

seleccion peruana

La Federación Peruana de Fútbol anunció la desconvocatoria de dos jugadoras de Alianza Lima. Foto: FPF

Las jugadoras mencionadas ya no formarán parte de la delegación que competirá en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2027 debido a duras lesiones.

alianza lima

Maryory Sánchez y Allison Azabache fueron desconvocadas de la selección peruana femenina por lesiones y no jugarán la Liga de Naciones Femenina.

Asimismo, la FPF anunció la convocatoria de la segunda arquera de Alianza Lima, Jenyfer Loli, y de la centrocampista de Sporting Cristal, Rubí Acosta.

La Selección Peruana Femenina en las Eliminatorias Sudamericanas

Cabe mencionar que Perú tiene dos encuentros definidos contra Chile y Venezuela en las jornadas 3 y 4 de la Liga de Naciones Femenina. El equipo buscará su primera victoria para asegurar un cupo en la cita mundialista.

En la fecha anterior, la selección dirigida por Antonio Spinelli no pudo lograr vencer a Colombia y cayó derrotada 4-1 en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín) por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Antes de disputar esta doble fecha, la Bicolor se encuentra ubicada en el puesto 9 con 0 puntos y solo 1 duelo jugado, por lo que buscará alcanzar los primeros puestos para seguir soñando con el Mundial Brasil 2027.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Richard Acuña lanzó firme mensaje tras no lograr el ascenso con Vallejo: "Dejamos..."

  2. ¡Sorpresivo! Selección peruana anuncia desconvocatoria de dos futbolistas de Alianza Lima

  3. Universitario se arma para 2026: Fossati quiere a '9' que jugó en la Premier League y Serie A

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano