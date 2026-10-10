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Selección peruana venció 2-1 a país asiático por amistoso internacional en Chincha
La Selección Peruana logró una relevante victoria de 2-1 ante un país asiático en un amistoso internacional celebrado en Chincha, destacando el talentoso desempeño del plantel.
La Selección Peruana Femenina consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Filipinas en un amistoso internacional disputado en la Videnita de Chincha. El equipo dirigido por Antonio Spinelli aprovechó esta oportunidad para sumar minutos de competencia y continuar con su preparación de cara a sus próximos desafíos.
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Selección peruana ganó 2-1 a país de Asia por amistoso internacional en Chincha
La gran protagonista del encuentro fue Raquel Bilcape, delantera de Melgar, quien necesitó apenas un minuto para abrir el marcador con un potente remate. Sin embargo, el combinado visitante encontró la igualdad a los 20 minutos luego de un autogol de la defensa peruana, dejando el resultado abierto para la segunda mitad.
Cuando parecía que el partido terminaría igualado, Bilcape volvió a marcar diferencias. A los 85 minutos, la atacante protagonizó una gran acción individual para anotar el segundo tanto de Perú y asegurar el triunfo de la Bicolor en casa.
Selección peruana femenina ganó 2-1 a Filipinas en amistoso
Tras el pitazo final, la goleadora expresó su alegría por el resultado y destacó el esfuerzo colectivo por encima de sus dos anotaciones. La futbolista también dedicó el triunfo a sus compañeras, a los clubes que contribuyen con su formación y a las jugadoras que no fueron convocadas para esta fecha.
“Orgullosa, feliz por todas las chicas, por todo el esfuerzo de cada una. Este es un partido de todas, del club, para la federación también, para aquellas chicas que no están convocadas también. Es parte de este esfuerzo que es de cada una de nosotras”, declaró la atacante nacional.
¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana femenina?
La Selección Peruana Femenina tendrá una nueva oportunidad para seguir afinando su funcionamiento, pues volverá a enfrentarse a Filipinas este martes 13 de octubre. El segundo amistoso también se disputará en la Videnita de Chincha, donde la escuadra nacional buscará repetir la buena actuación.
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