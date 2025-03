Carlos Orejuela sorprende tras insólita comparación sobre Universitario: "Boys es más fuerte"

El exjugador de Sport Boys y Universitario afirmó que jugar con los chalacos es mucho más difícil que en cualquier otro club , debido a la intensa presión de su hinchada, la cual no se compara con ninguna otra. Además, destacó que esta exigencia constante obliga a los jugadores a dar siempre el máximo rendimiento en cada partido.

"El lugar más fuerte para jugar, por la presión, es el Boys. Jugué menores en la 'U' durante un año, he ido a la tribuna siempre entonces ya no tenía esa presión. Después, en los demás equipos era normal porque ya había jugado en Universitario. Pero, Boys es más fuerte, porque así juegues bien y no le caes a la hinchada, te detestan, te sacan, te gritan", declaró el jugador.