Sport Boys no pudo en su partido de presentación y perdió 3-2 ante Everton de Chile

En Sport Boys superaron sus dificultades administrativas y querían empezar de gran manera la previa de la Liga 1, pero cayeron en su Noche Rosada ante Everton de Viña del Mar. El partido estuvo parejo, hasta que en los minutos finales del partido el equipo chileno sentenció el 3-2 para finalizar el encuentro. También estaba en disputa el Trofeo Lizárraga.

El equipo rosado empezó comenzando el partido con gol de Juan Torres, pero en el segundo tiempo Everton remontó para poner el marcador 2-1 con goles de Cristian Palacios y Alan Medina. El empate llegaría a través de Luciano Nequecaur del Boys, pero a los 86 minutos apareció Álvaro Madrid para darle el triunfo al equipo chileno.

Jaime de la Pava, nuevo DT rosado, es un gran fichaje de experiencia en el fútbol colombiano que puede hacer grandes cosas con Sport Boys, a pesar que no tienen el presupuesto para pelear con equipos grandes. La intención de la directiva es que haga una gran temporada para que continue en 2027 y sea parte de su centenario.

Fichajes de Sport Boys

Algunos jugadores interesantes con los que cuenta Sport Boys esta temporada son Diego Melián, Gustavo Dulanto, Percy Liza, Juan David Torres (Colombia), entre otros. Además aseguraron la presencia de jugadores experimentados como Hansell Riojas y Oslimg Mora, ambos exjugadores de Alianza Lima.

Debut de Sport Boys en la Liga 1

El equipo de Jaime de la Palva volverá a jugar en el Miguel Grau del Callao, pero esta vez para hacer su debut en la Liga 1 como local. Sport Boys recibirá a Los Chankas el sábado 31 de enero a la 1:00 pm (hora peruana). Los rosados buscarán empezar con buen pie el Apertura, ya que quieren aspirar a grandes cosas justo a un año de su centenario.