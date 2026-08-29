Sport Boys atraviesa un gran presente en el Torneo Clausura 2026. Los rosados marchan en la cuarta posición del certamen con 11 puntos y apenas a dos de los líderes Universitario y Deportivo Garcilaso. Los ánimos en la 'Misilera' aumentan con el paso de las fechas y a medida que van cosechando buenos resultados, los cuales les permiten soñar con una clasificación a un torneo internacional.

En ese sentido, Nicolás Da Campo, volante del cuadro chalaco, destacó el gran aporte de los jugadores que llegaron para el Clausura, como Carlos Zambrano y Miguel Trauco, pero hizo un paréntesis para elogiar personalmente a un jugador en específico: estamos hablando de Christian Cueva.

Nicolás Da Campo se rindió en elogios ante Christian Cueva

En entrevista para el programa 'A Presión', el mediocampista argentino destacó el buen desempeño del popular 'Aladino' en la fecha pasada ante Cienciano, y aseguró que, con el pasar de las fechas y a medida que se ponga a punto en el tema físico, podrán seguir disfrutando de su juego para el beneficio del equipo.

“La llegada de ellos (Trauco y Zambrano), la verdad que al plantel lo eleva, no solamente la llegada de ellos, también la llegada de (Yuriel) Celi, de Pablo Erustes, la llegada de los chicos fue muy positiva. Qué te voy a decir de Christian (Cueva), a Christian hay que disfrutarlo, juegue 60 minutos como le tocó el otro día o 5 (minutos). La verdad, hay que darle las pelotas y acompañarlo para que él haga jugar al equipo”, señaló Da Campo.

Christian Cueva fue titular y dio una asistencia en la goleada de Boys sobre Cienciano.

Sport Boys vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Vale recordar que Sport Boys enfrentará a Sporting Cristal este domingo 30 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha siete del Torneo Clausura. Los dirigidos por Carlos Desio llegan a este compromiso tras golear por un contundente 5-1 al ‘Papá de América’. Por su parte, los cerveceros vienen de caer por 3-1 en su visita al Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Campeones del 36.