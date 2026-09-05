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Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio firme opinión sobre partido con Sport Huancayo: "Plaza difícil"
Sport Boys busca alargar su buena racha en el Torneo Clausura ante Sport Huancayo y el DT Carlos Desio no dudó en opinar sobre su duelo ante el 'Rojo Matador'.
Sport Boys es uno de los equipos revelación del Torneo Clausura, luego de encadenar una buena racha de resultados y mostrar un gran juego colectivo que le permitió ubicarse en el tercer lugar de la tabla. Los rosados buscarán mantener este buen momento ante Sport Huancayo por la fecha 8 y, previo a este duelo, Carlos Desio sorprendió al dedicarle un contundente calificativo al conjunto huancaíno.
Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio firme opinión por partido ante Sport Huancayo
El técnico argentino conversó con ‘Radio Ovación’ y fue consultado sobre su opinión respecto al enfrentamiento ante Sport Huancayo. Ante ello, Carlos Desio destacó que el conjunto huancaíno cuenta con grandes jugadores y tiene las herramientas necesarias para hacer respetar su localía.
Asimismo, señaló que la ‘Misilera’ deberá mantenerse concentrada durante todo el encuentro para evitar recibir goles. Además, recordó que en los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, Sport Boys solo pudo conseguir una victoria, mientras que Sport Huancayo se impuso en las demás ocasiones, dejando un saldo negativo para los rosados en el IPD Huancayo.
Sport Boys solo ha perdido en un partido en el Torneo Clausura.
“Tienen buenos jugadores, muy verticales, tienen un buen ataque que puede lastimar mucho y, si no estamos concentrados, nos puede ir mal. De los últimos partidos, Boys ganó uno; los demás los ganó Huancayo. Es una plaza difícil para nosotros, pero debemos tener la pelota para no desgastarnos tanto”, señaló.
Carlos Desio reveló la verdadera prueba para Sport Boys
Por otro lado, el técnico de Sport Boys fue claro al señalar que el equipo todavía no ha conseguido sus objetivos. Pese a la buena racha que atraviesan los rosados, consideró que la verdadera prueba se dará este mes, cuando deberán enfrentar a algunos de los rivales más complicados del campeonato. “Contra Sport Huancayo, Melgar y Garcilaso serán una prueba especial para ver si nos convertimos en candidatos”, mencionó.
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