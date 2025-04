Diego Penny dejó polémico comentario tras derrota de Cristal: "No merece hinchas como estos"

No obstante, aunque acabaron derrotados, el equipo dirigido por Guillermo Farré dejó una notable actuación en el campo que sorprendió a más de uno, ya que le pudieron jugar en igualdad de condiciones al ‘Verdao’, club que apunta a levantar el trofeo. Sin embargo, previo al inicio del encuentro se pudo notar las tribunas con escasos hinchas , aunque, minutos después lograron tener un gran marco de gente en el Estadio Nacional.

Por ello, ahora uno de los ídolos del club, Diego Penny , se pronunció con respecto a las actitudes de los hinchas, que en los últimos días han protestado en contra de la directiva del club, tomando la decisión de no asistir en masa al estadio.

El exaquero nacional no solo se refirió a las protestas de los aficionados contra la directiva del club del Rimac, sino también, fue muy crítico con algunas actitudes de los hinchas durante el partido ante Palmeiras , donde se pudo observar actos racistas que habrían provocado que la Conmebol les abra un proceso disciplinario por ello.

"Hay mucha gente que hoy les está dando la espalda a los directivos de Cristal y está bien. Pero, hay un grupo de estúpidos que se pusieron a gritar canticos racistas terminado el partido. El racismo es sinónimo de ignorancia, ellos están en su derecho de pifiar, de no estar de acuerdo con la directiva y de repente de no apoyar al equipo. Pero estas actitudes de racismo nunca las voy a aceptar. El escudo y los colores de Cristal no merece hinchas como estos", mencionó el ahora comunicador en el programa De Enganche.