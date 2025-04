Guillermo Farré contundente sobre el objetivo de Cristal en Libertadores: "Obligación de..."

Sporting Cristal enfrentará hoy a Bolívar , por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2025 , en busca de conseguir sus tres primeros puntos en el campeonato. Los rimenses no atraviesan su mejor momento en la temporada , pues están lejos de los primeros puestos en el Torneo Apertura de la Liga 1 y en el torneo de la Conmebol cayeron en su debut ante Palmeiras.

El estratega argentino fue sumamente claro al momento de referirse por el objetivo de los 'Celestes' en la Copa. Al respecto, el entrenador de Cristal aseguró que el principal objetivo en esta temporada es poder conseguir su ansiada clasificación a los octavos de final , ya que, esto es algo que no ha podido conseguir el club en muchos años.

"Sporting Cristal está en la obligación y necesidad de pasar a octavos de final. Ese es el gran objetivo que tenemos y haremos el mayor de los esfuerzo para poder lograr el tan anhelado paso a octavos, porque Cristal hace tiempo que viene compitiendo pero no logra ese objetivo desde hace mucho tiempo, es un gran anhelo que tenemos. Hoy estamos focalizados en poder brindarle esa alegría a nuestra gente", manifestó.

El fútbol peruano en los últimos años no ha tenido buenas presentaciones a nivel internacional y Sporting Cristal no es ajeno a esa realidad, pues desde hace 21 años que no logran superar la fase de grupos y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.