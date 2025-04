Roberto Mosquera impacta con rotundo mensaje tras llegada de Autuori a Cristal: "Me he sentido..."

Luego de su presentación oficial con camiseta de Sporting Cristal , el brasileño ha dejado en claro que trabajará arduamente para remontar el momento adverso que viven los celestes en el ámbito deportivo. Asimismo, uno de los que no calló fue el mismo Roberto Mosquera, quien dejó su sentir tras no llegar a la institución 'rimense'.

"Yo me he sentido ilusionado cuando Paulo Autuori pisó el aeropuerto Jorge Chávez, ya que podemos ver un futuro más claro, ya que se trata de un hombre de fútbol, que conoce la altura y sabe lo que es Sporting Cristal. Me encanta, quiero que campeone y le vaya bien", manifestó Roberto Mosquera.