El importante pedido de directivo de Cristal a hinchas tras perder ante Cerro: "Necesitamos..."

Sporting Cristal ha recibido un verdadero baldazo de agua fría el último martes con la derrota por la mínima diferencia ante Cerro Porteño como local en el Estadio Nacional por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2025. Este resultado, que deja a los celestes casi eliminados del torneo, ha generado la incomodidad del hincha (que hicieron una tregua por el encuentro copero) con los altos mandos de la institución, aumentando la crisis en la relación entre ambos. Ante ello, un directivo celeste tomó la palabra y le hizo un pedido a sus aficionados.

Directivo de Sporting Cristal realiza importante pedido a hinchas

Ha pasado un día del traspié por el certamen continental y Gustavo Zevallos dio la cara en una entrevista con RPP, donde le consultaron sobre el problema que sigue existiendo entre la fanaticada bajopontina con la presidencia de Joel Raffo, afirmando que la situación no es buena para el club y que están contentos por haber llenado el 'Coloso de José Díaz' contra el cuadro paraguayo, pero también le pidió a los aficionados que necesitan de su ayuda porque los consideran parte del proyecto que vienen realizando en los últimos años.

"Más allá de todo ese tema que no es nada saludable para la institución, nosotros estamos contentos porque la hinchada fue en gran cantidad, fueron casi 33 mil espectadores y la verdad que el aliento fue importante. Entendemos la molesta (con la dirigencia) y lo que el hincha quiere. Todo el día estamos trabajando en darle lo mejor al hincha, que es parte del proyecto. Siempre necesitamos de su apoyo", declaró el director deportivo del elenco rimense en comunicación con el programa 'Fútbol Como Cancha'.

Gustavo Zevallos pidio el apoyo de los hinchas de Sporting Cristal al equipo. Foto: Sporting Cristal

Gustavo Zevallos lamentó la derrota de Sporting Cristal ante Cerro Porteño

Por otro lado, el directivo que se encarga del tema futbolístico del club lamentó que Sporting Cristal se quedara con las manos vacías en el encuentro contra Cerro Porteño, cosa que le genera frustración, pero aseguró que tiene confianza en la plantilla y el comando técnico de Paulo Autuori para revertir la situación adversa que atraviesan, sobre todo por lo mostrado en los últimos partidos.

"La verdad que es un resultado que no esperamos. El equipo mejoró mucho en el segundo tiempo, lástima que no obtuvimos el resultado que habíamos planificado, pero a veces las cosas se dan de esta manera. Tenemos una sensación de frustración, pero confiamos mucho en el plantel y el comando técnico, que tiene tres semanas y lo hecho hasta ahora es aceptable. No tengo dudas que esto va a mejorar con trabajo", aseveró.

Gustavo Zevallos no ocultó su desazón por la derrota de Sporting Cristal ante Cerro Porteño. Foto: Sporting Cristal

¿Cómo se ha originado el distanciamiento de los hinchas de Sporting Cristal con la directiva del club?

Desde el 2019, Joel Raffo es el presidente del conjunto cervecero. Sin embargo, con el pasar de los años, su gestión viene siendo criticada por los hinchas del equipo, quienes están inconformes además con el hecho que no ganan un título nacional desde 2020. Este año se detonó una serie de cuestionamientos con respecto al manejo dirigencial y los pocos fichajes que realizaron, cosa que colmó la paciencia de la barra, quienes en los últimos meses han decidido no entrar a la tribuna, pero estar a las afueras del Estadio Alberto Gallardo para pedir la salida de toda la directiva.