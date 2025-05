Pedro García fue directo y apuntó contra dos jugadores tras la derrota de Cristal: "Todo mal"

Sporting Cristal no pudo con Cerro Porteño y terminó cayendo por 0-1 en el Estadio Nacional. De esta forma, los rimenses prácticamente le dijeron adiós a sus posibilidades de poder conseguir un pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por ello, tras esta dura caída, el periodista Pedro García no dudó en criticar el rendimiento de los celestes y apuntó contra dos figuras.

Pedro García criticó duramente a dos jugadores de Sporting Cristal

El periodista deportivo opinó sobre el desempeño de Cristal en la última edición del podcast 'Doble Punta'. Al respecto, García aseguró que los dirigidos por Paulo Autuori se volvieron muy predecibles en el juego, pues solo se dedicaron a lanzar centros al área. Además, señaló a Jhilmar Lora y Martín Távara por su bajo rendimiento.

"Cristal estuvo muy desordenado y descoordinado, sobre todo en el segundo tiempo, eran centros, esa era la constante. Segundo problema, que eran mal tirados y aunque fuesen bien tirados Cristal no tenía gente suficiente en el área, como para atacar el centro. Todo mal, Lora habrá tirado 7 centros y solo uno bueno. Távara peor, porque Lora no es un jugador de gran técnica, pero Távara no puede fallar tanto", enfatizó.

Video: Doble Punta

En esa misma línea, remarcó la imprecisión que tuvo cada uno de los centros de los celestes, pues ninguno de ellos fue directamente para Martín Cauteruccio, a quien el exconductor de Movistar Deportes, señaló como el único capaz de hacer gol de cabeza.

"¿En Cristal quién hace gol de cabeza? Cauteruccio, entonces tírasela a la cabeza, si no puedes, entonces tírasela por lo menos a su zona. Él la veía pasar por arriba, nunca le pasó una pelota cerca, la ejecución de Cristal, que imprecisión", añadió.

Pedro García opinó sobre el gol fallado por Christopher Gonzáles

De igual forma, el reconocido comunicador se refirió al gol fallado por Christopher Gonzáles tras una gran combinación con Martín Cauteruccio en los últimos minutos del partido y que hubiesen significado el gol del empate. Sobre ello, Pedro García, aseguró que pudo haber definido mejor, pero una vez más remarcó que Cristal escogió el camino equivocado al gol.

"Fue la mejor armada del equipo y, no quiero 'maletearlo' a 'Canchita' (Christopher Gonzáles), pero la puede cerrar. Lo que no se puede es equivocar el camino tanto, fue un jugadón, iba a ser un golazo, pero el asunto es que se equivocaron el camino, siempre fue permanentemente el centro y al paraguayo le encanta el centro", añadió.