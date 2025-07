Confirmado: Sporting Cristal anunció la venta definitiva del argentino Misael Sosa

Misael Sosa no continuará defendiendo la camiseta de Sporting Cristal en el Torneo Clausura y se convierte en el primer jugador en abandonar oficialmente el club, tras el anuncio de Julio César Uribe sobre la salida de siete futbolistas. La institución confirmó la partida del volante, cuyo futuro estará en un importante equipo de Argentina

Sporting Cristal publicó un comunicado oficial en sus redes sociales donde informaban a sus hinchas que el argentino Misael Sosa no continuará con los 'Cerveceros' y anunciaron que será traspasado hacia Godoy Cruz de Argentina.

"El Club Sporting Cristal informa a la hinchada celeste y al a opinión pública en general que hemos alcanzado un acuerdo con el club Godoy Cruz de Argentina para la transferencia definitiva del futbolista Misael Sosa", informaron en la primera parte del pronunciamiento.

De igual manera, el elenco bajopontino informó que Sosa pondrá rumbo a Argentina para poder finiquitar su llegada al elenco de Godoy Cruz. Asimismo, Cristal enfatizó que en los próximos días darán más detalles al respecto.

"El jugador estará viajando en las próximas horas a Argentina para formalizar su incorporación con el mencionado club. En los próximos días ofreceremos mayor información al respecto", añadieron.

Misael Sosa no logró destacar en Sporting Cristal

Misael Sosa llegó esta temporada a Sporting Cristal como uno de sus flamantes fichajes para poder pelear el título de la Liga 1. No obstante, su desempeño no ha sido más que una desilusión, pues no se llegó a consolidar en el once titular de Paulo Autuori.

A pesar de ser un refuerzo extranjero que, en teoría, debía destacar por su talento, no contó con los minutos esperados, ya que solo acumuló 594 minutos en los 17 partidos que disputó con la camiseta de Cristal durante la temporada, promediando apenas 34 minutos en el campo. Además, solo logró anotar en dos oportunidades y no brindó asistencias.

¿Cuánto vale Misael Sosa y hasta cuándo tenía contrato con Sporting Cristal?

Misael Sosa proyectaba ser un futbolista con gran proyección, motivo por el cual Sporting Cristal decidió firmar un contrato con él hasta diciembre de 2007, según informó el portal internacional Transfermarkt.

Asimismo, de acuerdo con la información publicada en el mismo sitio web, Sosa cuenta con una valoración de mercado de 400 mil euros, la cifra más alta de toda su carrera.