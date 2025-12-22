Campeón con Sporting Cristal remece el mercado tras ser anunciado por club de la Liga 2

Es uno de los jugadores más experimentados que hay en la Liga 1. Si bien no ha tenido mucho protagonismo este año, viene disputando 12 temporadas consecutivas en Perú y ha logrado ser campeón en su mejor momento con Sporting Cristal. Hoy toma otro rumbo en su carrera, pues jugará en la Liga 2, torneo que también sabe lo que es ganar.

"Alfredo Ramúa (39) no continuará en Cienciano. La directiva le informó directamente que contaban con él para el proyecto 2026 y Comerciantes FC de Liga 2 anunció su fichaje para la próxima temporada", informó el periodista Gustavo Adrianzén. El popular 'Chapu' se suma al interesante proyecto que está armando su nuevo club con Pablo Bengoechea, ex Alianza Lima, a la cabeza como DT.

El 'Chapu' es conocido por sus grandes campañas jugando en Real Garcilaso, hoy Cusco FC. Llegó a disputar más de 300 partidos y es uno de los goleadores históricos del elenco cusqueño. No pudo ser campeón en la Liga 1 con el 'equipo de sus amores', sin embargo, pudo jugar una temporada en Sporting Cristal y terminó siendo campeón nacional en 2016.

Proyecto Comerciantes FC

Sorprendentemente, el equipo de Iquitos logró la contratación de Pablo Bengoechea para la temporada 2026. El ex Alianza Lima fue campeón de la Liga 1 en 2017 y subcampeón los años siguientes (2018 y 2019). Ahora buscarán reforzarse para ganarse un lugar en la Liga 1 para el 2027. Con Alfredo Ramúa, a pesar de que tiene 39 años, buscarán ser los líderes en solitario.

Clasificación en la Liga 2

El ascenso a la Liga 1 para la temporada 2026 se define mediante un sistema de play-offs que premia únicamente al campeón y al ganador de un repechaje. Tras las fases de grupos y eliminatorias, el campeón de la Liga 2 obtiene el primer cupo directo, mientras que el subcampeón debe revalidar su posición enfrentando al tercero de la tabla. Veremos si Comerciantes FC. termina logrando el objetivo