Dejó Sporting Cristal, fichó por campeón peruano y sueña con salir campeón: "Es un club grande"

Sporting Cristal es uno de los equipos más poderosos del Perú y son cientos los futbolistas que han tenido la oportunidad de vestir la camiseta celeste. Debido a ello, algunos jugadores no han podido destacar de la manera que hubieran querido y se vieron obligados a encontrar una salida para triunfar. Un exrimense rompió su silencio y no ocultó su deseo de alzar la copa con su nuevo club.

Su pasado en Sporting Cristal no fue necesariamente uno de los mejores debido a los pocos partidos que disputó. Ahora, en su nuevo equipo, es considerado una de las figuras y la hinchada ha depositado toda la confianza en él para clasificar a una copa internacional pensando en la próxima temporada.

Ex Sporting Cristal es figura en su nuevo equipo y quiere ser campeón

Hasta el 2025 jugó por camiseta de Sporting Cristal, pero no pudo tener la continuidad deseada debido a las lesiones. Tras ello, asumió un nuevo reto en su carrera futbolística y ahora Jostin Alarcón asegura estar comprometido con Sport Boys, que en el 2027 estará celebrando su centenario.

“Un club como el Boys en su centenario debería salir campeón y este año, nuestro objetivo es llegar a un torneo sudamericano para poder estar en su centenario en un torneo internacional”, indicó Alarcón en conversación con L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

En la temporada 2025, Jostin Alarcón disputó 12 partidos con la camiseta de Sporting Cristal y realizó cuatro asistencias en la Liga 1. El mediocampista de 23 años no tuvo la oportunidad de demostrar su calidad, pero ahora sabe la responsabilidad que tiene y más aún siendo el ‘10’ de Sport Boys. La ‘Misilera’ celebrará su centenario la próxima temporada, por lo que deberá construir un equipo que esté apto para competir en el torneo local.

El valor actual de Jostin Alarcón, jugador de Sport Boys con pasado en Sporting Cristal, es de menos de 500 mil euros según el último cálculo que se hizo a finales de 2025 según el portal Transfermarkt