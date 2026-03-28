Polémico árbitro sancionado en Argentina dirigirá partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño
Conmebol designó a un polémico árbitro que fue sancionado en Argentina para dirigir el partido de Sporting Cristal ante Cerro Porteño por la fase de grupos de Copa Libertadores.
Sporting Cristal continúa con sus preparativos con el objetivo de recuperar su mejor ritmo para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses buscan iniciar con un triunfo ante Cerro Porteño en la fecha 1. Para este duelo, la Conmebol sorprendió al designar a un polémico árbitro que fue sancionado en Argentina.
Árbitro sancionado en Argentina dirigirá partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño
La expectativa de los hinchas está en saber el rendimiento que puede obtener Sporting Cristal en la Libertadores, donde su debut será ante Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F. Para este compromiso, la Conmebol dispuso que el árbitro argentino Darío Herrera sea quien dirija este partido.
Darío Herrera es considerado como uno de los árbitros más reconocidos de su país y en todo el fútbol sudamericano. En su carrera, ha dirigido diversos encuentros de Copa Sudamericana, Liga Profesional, Mundial Sub 20 e incluso dirigió la final de la Copa Libertadores el año pasado.
Darío Herrera fue sancionado en Argentina
Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémica ya que también ha sido duramente cuestionado por su desempeño en el fútbol argentino, lo que lo llevó a recibir dos sanciones. La primera se dio en la temporada 2013, luego de arbitrar un partido de San Lorenzo ante River Plate, fue sancionado con una fecha por ordenar erróneamente repetir un penal.
Darío Herrera, árbitro del Sporting Cristal vs Cerro Porteño, fue sancionado en el fútbol argentino
La segunda sanción se dio en 2023, luego del superclásico entre Boca Juniors y River Plate, donde cobró un polémico penal para el 'Millonario' que terminó en una batalla campal y tres expulsados. Por ello, fue castigado con dos fechas sin poder arbitrar.
Sporting Cristal vs Cerro Porteño: árbitros del partido
- Árbitro principal: Darío Herrera (Argentina)
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade (Argentina)
- Árbitro asistente 2: Pablo González (Argentina)
- Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (Argentina)
- VAR: Héctor Paletta (Argentina)
- AVAR: Jorge Baliño (Argentina)
