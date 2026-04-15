Irven Ávila sorprende al 'aparecer' en la Casa Blanca de EE. UU. y Liga 1 se pronuncia: "Rompe..."

Uno de los futbolistas más icónicos de Sporting Cristal en la actualidad es Irven Ávila, quien es uno de sus máximos goleadores históricos. Por ello, muchos se sorprendieron al notar su 'aparición' en la famosa Casa Blanca de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué sucedió?

Como sabemos, el cuadro celeste es uno de los más importantes del fútbol peruano y de los mayores exponentes de nuestro país en competiciones Conmebol. Por ello, la Liga 1 impactó totalmente a la afición al publicar una imagen del artillero sentado donde normalmente pasan sus días los presidentes de EE. UU., e incluso luciendo una curiosa vestimenta.

Con ayuda de la edición, la Primera División del Perú sorprendió en sus redes sociales colocando una ilustración de Irven Ávila vestido como un 'super héroe' y reposando en la famosa Casa Blanca de Estados Unidos. "No rompe muros, rompe defensas", indicó la competición nacional en su cuenta oficial de 'X'.

Irven Ávila en la Casa Blanca.

Incluso, el delantero de Sporting Cristal aparece con una vestimenta que posee los colores y el logo del cuadro del Rímac, que este jueves 16 de abril disputará la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil.

Trayectoria de Irven Ávila

El delantero es de los máximos goleadores en la historia del fútbol peruano y ha jugado en las siguientes instituciones deportivas: