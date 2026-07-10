Sporting Cristal quedó muy cerca de concretar la incorporación de Marco Saravia como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura. El defensor nacional quedó libre luego de que Defensor Sporting confirmara oficialmente que no continuará en el club uruguayo, situación que permitió acelerar las negociaciones con la dirigencia rimense.

El nombre del popular Faraón ya figuraba desde hace varias semanas en la carpeta de la dirección general encabezada por Julio César Uribe. En La Florida consideran que Saravia reúne las condiciones para fortalecer una defensa que dejó dudas durante el Torneo Apertura y que será uno de los sectores por potenciar en el segundo semestre.

Las conversaciones avanzaron de manera positiva y, de no surgir inconvenientes, el exdefensor de Universitario se convertirá en el último fichaje de Sporting Cristal para el Clausura.

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Su llegada incrementará la competencia en la zaga, donde actualmente Luis Abram y Miguel Araujo parten como titulares. La intención del comando técnico es contar con más variantes y elevar el nivel interno para corregir los problemas defensivos que marcaron la campaña del Apertura.

En el club celeste esperan cerrar la operación en los próximos días y oficializar la incorporación de Saravia antes del debut en el Torneo Clausura.