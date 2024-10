Juan José Oré le mandó un mensaje a Álvaro Gutiérrez: "Quispe debe seguir como titular"

Y uno de los que no ha sido ajeno a su buen rendimiento es el recordado entrenador de los 'Jotitas', Juan José Oré , ya que afirmó que el futbolista de 20 años ha demostrado tener mucho talento, por lo que espera que más adelante emigre al extranjero.

"Quispe es un chico con mucho talento, me ha gustado mucho, no le tiene miedo a los rivales. Hay que fortalecerlo mejor para que no dure 70 u 80 minutos sino más de un partido y más adelante sea vendido al extranjero", indicó en GolPerú.