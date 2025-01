Raúl Ruidíaz aseguró que Universitario le debe 8 meses de sueldo: "Ya le eché tierrita"

En los últimos días se especuló mucho con que la 'U' no quiere realmente al ex Seattle Sounders en sus filas, ya que este mismo confesó que aceptó la propuesta económica que le hizo el club recientemente y luego la directiva cambió de parecer, diciéndole que ya no deseaban contar con sus servicios. Ello desató una enorme polémica que ahora se agrandará.