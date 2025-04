Óscar del Portal defendió celebración de Bustos en empate de la 'U': "No seamos tan sensibles"

El duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes acabó en empate 1-1, un resultado que dejó disgustados a ambos equipos. Por ello, como era de esperarse al tratarse del clásico del fútbol peruano, este encuentro estuvo cargado de polémica por diversas situaciones que sucedieron, una de ellas fue el gesto que tuvo Fabián Bustos al celebrar el gol de la 'U'.

En los minutos finales del encuentro, los cremas estaban decididos a ir por el empate y lo terminaron consiguiendo gracias a un golazo de José 'Tunche' Rivera, no obstante, una acción del técnico de Universitario se llevó todas las miras, pues les celebró el gol a los hinchas blanquiazules al hacer un gesto poniendo sus manos en sus orejas.

Este gesto dejó no solo a muchos hinchas molestos, si no también despertó las reacciones de otras personajes del fútbol peruano. Ahora, el reconocido comentarista deportivo, Óscar del Portal, no dudó en referirse a esta polémica y defender los gestos del estratega argentino.

Óscar del Portal defendió la celebración de Fabián Bustos

El exfutbolista de Sporting Cristal no dudó en opinar sobre esta acción y expresó su desacuerdo con todas las críticas que ha sufrido el técnico de los cremas, Fabián Bustos, pues aseguró que es una acción completamente normal y forma parte de la picardía del fútbol. Además, afirmó que los críticos deberían ser menos sensibles con estas actitudes y recordó la celebración de Pablo Sabbag en la última victoria de Alianza Lima ante Universitario en el Monumental.

"Nos volvemos muy quisquillosos con ese tipo de acciones, cuando el fútbol es fiesta, celebración, picardía y folclore, mientras que no colinde con la violencia. Al tipo lo estaban insultando todo el momento, y hace así, no hay ningún problema. Así como el gesto de Sabbag en el Monumental, perfecto, porque lo estaban insultado. A jugador lo están insultando y ¿no puede hacer un gesto? No seamos tan sensibles", afirmó en la última emisión de Fútbol en América.

Richard De La Piedra también defendió el gesto de Fabián Bustos

Asimismo, su compañero de panel Richard De La Piedra también se refirió a esta polémica y mostró su defensa con este tipo de acciones, pues bajo su opinión este no fue ningún tipo de ofensa.