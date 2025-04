Álex Valera dejo contundente mensaje sobre el posible regreso de Fossati a la 'U': "Es un..."

La sorpresiva salida de Fabián Bustos como DT de Universitario de Deportes ha dado inicio a una nueva novela en el fútbol peruano, ya que los posibles sustitutos no tardaron en aparecer. En ese sentido, le consultaron a Álex Valera por el posible regreso de un viejo conocido al banquillo crema: Jorge Fossati . La respuesta del delantero dejó más de una sorpresa.

"He escuchado que podría venir el profe Jorge Fossati. La verdad sí me gustaría, es un gran entrenador, lo conozco mucho y acá lo conocen casi todo el grupo y creo que él ha hecho las cosas bien con nosotros", declaró el delantero para América Deportes.

El exdelantero de Universitario, Piero Alva también fue cuestionado por las posibilidades de ver nuevamente al 'Nono' al mando de la 'U'. Sobre ello, el ahora técnico interino del equipo respondió que él no tiene conocimiento sobre el futuro entrenador, pues es una pregunta que se le debería hacer a los directivos encargados.

"Yo no sé de quien se hable, eso lo verá la gente que tiene que decidir, no soy quien para estar comentando quién puede estar y quién no. Hay muchos técnicos que son de la casa y cualquiera puede ser", manifestó Alva.