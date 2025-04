Atacante de Universitario habría sido ofrecido a campeón de Sudamericana: ¿Qué respondieron?

Universitario de Deportes viene un momento bastante épico tras la reciente goleada por 6-0 ante UTC por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025. Los cremas reflejaron amplia superioridad de inicio a fin, sin embargo, el plantel de Jorge Fossati no quiere dar ningún margen de error ante sus rivales y ya piensan en el choque frente a Cusco FC por la siguiente jornada de la Liga 1.

El delantero de Universitario que fue ofrecido a la U de Chile

Precisamente, uno de los futbolistas que no podrá ser parte de la convocatoria frente a los 'Guerreros Dorados' es el delantero argentino Diego Churín, quien terminó siendo expulsado en los últimos minutos del partido contra el 'Gavilán del Norte'.

Diego Churín habría sido ofrecido a U de Chile

A propósito de ello, hace unos días el periodista Gustavo Peralta contó en el programa 'L1 MAX' que el delantero argentino, había sido ofrecido a la Universidad de Chile (campeón de la Copa Sudamericana 2011), previo a su arribo a tienda merengue. ¿Qué respondieron los 'Azules'?

"Hace no mucho tiempo, la U de Chile tuvo un ofrecimiento por Diego Churín para que vaya, pero dijeron que no porque su último paso por Cerro Porteño no fue bueno", manifestó el comunicador.

Por su parte, al conocer la propuesta, los directivos del 'Romántico Viajero' desistieron de su llegada. Por consiguiente, desde la institución merengue consideraron que, en base a su experiencia profesional sí podría tener chances de destacar en la Liga 1.

"En la 'U' también vieron que su paso en Cerro Porteño no era bueno, pero tenía buenos antecedentes, entonces la dirigencia dijo que en el fútbol peruano puede andar", acotó Gustavo Peralta.

Estadísticas de Diego Churín con Universitario esta temporada

Luego de su llegada a Universitario de Deportes, el delantero argentino registra un total de 10 partidos con camiseta crema entre la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. No tiene asistencias, pero sí 2 goles, además de un aproximado de 378 minutos. Cabe resaltar que es pieza de recambio en el esquema merengue.