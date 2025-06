Fossati lanza fuerte mensaje al hincha que cuestiona el juego en Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes venció por la mínima diferencia a Ayacucho FC por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1, pero la victoria no fue suficiente para gran parte de la hinchada crema, que sigue inconforme con el estilo de juego del equipo dirigido por Jorge Fossati. Ante esta situación, el entrenador uruguayo no se quedó callado y dejó un mensaje contundente a los críticos.

A su llegada a Lima, Jorge Fossati fue abordado por los medios en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y no tardó en referirse a los cuestionamientos hacia su propuesta táctica. “Sí me entero, porque está el tonto que está repitiendo la frase que escuchó de alguien. Que se dé cuenta que es un tonto, que diga lo que opina él y no del que escuchó”, sentenció el DT crema.

Video: Jax Latin Media

Fossati también reflexionó sobre cómo enfrenta las opiniones del entorno futbolístico: “Las críticas siempre van a estar, hay que tomarlas igual que los elogios. Si es malo cuando te critican, también es malo cuando te elogian. No sé cuándo me critican y no sé cuándo me elogian”, indicó con franqueza.

El entrenador cerró su intervención con un mensaje directo a los seguidores merengues, pidiendo autenticidad y respeto: “Cada quien tiene su opinión, y yo al que lo dice con respeto y sinceridad lo respeto siempre. Y después está el que opina por interés, distintos intereses”, concluyó.