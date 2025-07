César Inga reveló la contundente razón por la que no se fue de la 'U' a Olimpia: "Tenían..."

El gran primer semestre del 2025 de Universitario de Deportes, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, ha generado que muchos clubes hayan volteado a verlos e intentar quitarles algunos de sus jugadores más importantes. Uno de ellos es César Inga, quien estuvo en la órbita de Olimpia e incluso preguntó por él. Sin embargo, finalmente no se dio esa opción y el propio futbolista reveló la razón.

En la antesala al partido ante Los Chankas, que podría darle el título del Torneo Apertura a los cremas, el polifuncional jugador realizó un directo en su cuenta de TikTok y una de las consultas que le realizaron fue sobre su frustrada llegada al 'Decano paraguayo'. Es aquí donde reveló que fue la 'U' quien no quiso aceptar un préstamo con opción a compra ya que la única manera que acepten una propuesta por él es adquiriendo su carta pase.

"Olimpia quería préstamo con opción de compra y la 'U' no quería. Si querían que me vaya, tenían que comprar mi pase", fueron las palabras del lateral en sus redes sociales, rompiendo su silencio después de varias semanas de lo ocurrido, pues el interés del conjunto guaraní fue a mediados de junio pasado.

César Inga se ha ganado un sitio en el once de Universitario

El futbolista de 23 años llegó al club de Ate como una apuesta para pelear el puesto de carrilero izquierdo. En un primer momento de la temporada, no era considerado por el DT de ese entonces, Fabián Bustos, pero a causa de las recurrentes lesiones en el plantel tuvo la oportunidad de mostrarse y lo hizo de gran manera.

Ahora, con la primera parte del 2025 por terminar, ha logrado convencer a Jorge Fossati para que lo tenga en cuenta. El estratega uruguayo lo quiere como lateral-volante, pero su polifuncionalidad en el campo de juego le ha hecho jugar como stopper y por la banda derecha, así como volante interior zurdo.

César Inga y sus números con Universitario este 2025

Muchos aficionados de Universitario se sorprendieron cuando a principios de año se anunció el fichaje de César Inga, pues no era un jugador de mucho cartel y que llegaba tras su paso por ADT. No obstante, fue callando bocas y ahora es uno de los fijos en el once crema. Hasta el momento, ha disputado 1426 minutos en 18 compromisos (12 por Liga 1 y 6 por Copa Libertadores), en las que anotó un golazo al 'Vendaval Tarmeño'.

