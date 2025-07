Fossati no se guardó nada y dio rotunda respuesta al DT de Cusco por Marco Saravia: "Fue una..."

Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC se mostró incómodo por la abrupta salida del futbolista Marco Saravia del plantel imperial en plena temporada. Previo al duelo contra Alianza Lima, el argentino señaló que el deseo del jugador es volver a Universitario, lo que viene generando polémica entre ambos elencos.

Jorge Fossati dio firme respuesta al DT de Cusco FC por Marco Saravia

Bajo este panorama, el DT del equipo crema, Jorge Fossati rompió su silencio y se refirió a las recientes declaraciones del estratega de los 'Guerreros Dorados'. Mediante una entrevista con GOLPERÚ, el 'Nono' aseguró sentirse realmente sorprendido y comprendió la actitud del ex Emelec.

Marco Saravia quiere volver a Universitario tras su paso por Cusco FC

"Me enteré de las declaraciones; el técnico de Cusco FC me sorprendió. Yo entiendo su enojo de que se vaya un jugador un día antes de un partido tan importante como el que tenían", sostuvo en un primer momento.

Al respecto, Fossati dejó en claro que se debe respetar la voluntad del propio jugador. Asimismo, evitó entrar en discusiones sobre la evidente molestia que tuvo el técnico argentino mientras relataba la postura que le había brindado el defensa.

"Entiendo su enojo, pero no lo comparto. Lo demás no sé que cara... tenemos que ver porque fue una decisión de un adulto, de un futbolista, pero creo que lo debe haber dicho enojado porque justo contra ese rival, Universitario va hacerle algo para sacarle un jugador", agregó.

Aún así, el entrenador charrúa fue categórico al expresar lo siguiente. "Me parece que solo en la cabeza del técnico enojado puede caber eso, pidiendo hasta romper relación. Lo tomó como producto de una persona enojada y enojado no es conveniente hablar. Entiendo una cosa, la otra no. Completamente equivocado", concluyó.