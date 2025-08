Periodista internacional cuestiona el nivel de Andy Polo en la 'U': "Hoy no lo veo tan..."

Universitario de Deportes es firme candidato a llevarse el título del Torneo Clausura 2025 y ser tricampeón de la Liga 1, pero para ello debe volver a su mejor versión y arrebatarle el primer puesto a Sporting Cristal. Bajo esa premisa, dos conocidos periodistas internacionales sorprendieron al criticar a Andy Polo por el desempeño que viene mostrando en el terreno de juego.

El primero fue Mauricio Loret de Mola, quien mediante el programa DENGANCHE fue consultado por el delantero merengue y no dudó en lanzar un firme comentario al respecto. "Antes, Polo pasaba con más naturalidad. Hoy no lo veo tan influyente como era antes, no está siendo ese jugador decisivo", indicó el comunicador.

Luego fue el turno de Michael Succar, quien también es periodista con experiencia cubriendo a la selección peruana en el extranjero, y lanzó su contundente opinión sobre Andy Polo. Recordemos que el atacante nacional es bicampeón con Universitario de Deportes, pero los hinchas exigen a Jorge Fossati que no lo coloque más como titular hasta que mejore su rendimiento.

"Durante dos años seguidos, Polo estaba en el podio de jugadores de la 'U'. Hoy no es uno de los tres jugadores más importantes de la 'U'. Esto ocurre: el rival te lee y también es difícil sostener un nivel tan alto por tanto tiempo", sentenció, dejando en claro que no solo la afición se ha dado cuenta del cambio en el desempeño del delantero.

¿Cuál es el valor de Andy Polo en el mercado?

Andy Polo está valorizado actualmente en 1 millón de euros dentro del mercado de transferencias a nivel mundial, pero esta no es la cotización más alta que ha obtenido a lo largo de su carrera, ya que en el 2020 su precio rondaba los 2 millones de euros cuando defendía la camiseta del Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS).